Calciomercato Napoli, super colpo dalla Juve da 30 milioni

Calciomercato Napoli - Il Napoli vuole rinforzare la squadra da consegnare a mister Antonio Conte in vista della prossima sessione di mercato e per questo motivo che a gennaio ci potrebbero essere dei rinforzi importanti per completare la rosa.

Cacliomercato Napoli, colpo dalla Juve

Sono diversi gli obiettivi del Napoli per il mercato di gennaio e tra questi c'è anche un calciatore della Juventus. Stiamo parlando di Fagioli che sta trovando poco spazio ad oggi nella Juve di Thiago Motta e può andare via a gennaio. Ecco quanto scritto dai colleghi di TMW: