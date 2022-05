Calciomercato Napoli, Sportmediaset - Il Barcellona vuole Koulibaly, ADL fissa il prezzo monstre: i dettagli

Calciomercato Napoli - La redazione di Sport Mediaset dedica spazio a Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, e all'interesse che il Barcellona ha nei suoi confronti:

"E' chiaro che si rivedranno a fine stagione, perché ovviamente il Napoli non può permettersi di perdere a cuor leggero un giocatore tanto importante a parametro zero. Da fronteggiare però le sirene che provengono dall'estero: oggi, ad esempio, è fortissimo l'interesse del Barcellona, tanto che il quotidiano catalano Sport titola a tutta pagina "Koulibaly, priorità per la difesa", specificando che con un solo anno di contratto ancora in essere il club blaugrana stima il costo del cartellino non più alto di 35 milioni di euro. Nel corso degli ultimi anni De Laurentiis non ha mai fatto mistero di considerare Koulibaly un top player da non meno di 70 milioni. Lo stesso giocatore, d'altra parte, non ha mai seriamente preso in considerazione la possibilità di cambiare maglia, forte di un legame profondo con il club, i tifosi e la città. Oggi però la situazione è diversa, le schermaglie - legittime - sul rinnovo ne sono una testimonianza. La società azzurra non può certo pareggiare gli ingaggi che top club come il Barcellona possono mettere sul tavolo, ma soprattutto a pesare potrebbe essere la voglia dello stesso giocatore di provare una nuova esperienza alla soglia dei 31 anni che compirà il prossimo 20 giugno. Quello proposto dal Barcellona potrebbe essere insomma l'ultimo grande contratto per il senegalese arrivato al Napoli nell'ormai lontano 2014. Un fattore che rischia oggi di essere determinante".