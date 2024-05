Calciomercato Napoli, SKY: rivoluzione Manna, da Buongiorno a Gudmundsson. Pronti 6 colpi

Calciomercato Napoli, inizia l’era azzurra targata Giovanni Manna. E come riporta SkySport, il neo direttore sportivo è pronto già a una serie di mosse per fare subito la differenza e indirizzare la nuova stagione partenopea nel verso giusto.

Calciomercato Napoli, gli acquisti di Manna: già 6 obiettivi

In porta, innanzitutto, confermato Alex Meret: il portiere - titolare nell’annata scudetto - ha ancora molto da dare. In difesa invece serviranno due innesti di livello, magari come Alessandro Buongiorno del Torino, e due mezze ali più il rientro di Michael Folorunsho e Gianluca Gaetano che hanno fatto benissimo rispettivamente a Verona e Cagliari in quest’annata.

In attacco idea Albert Gudmundsson e Giacomo Rasapdori più vicino alla porta, vicino a un nuovo numero 9 che prenderà il posto di Victor Osimhen. E’ così che prenderà forma il nuovo Napoli. Il tutto in attesa del nuovo allenatore.