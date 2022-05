Calciomercato Napoli, Sky - ADL deve vendere per rinforzarsi: 4 i giocatori indiziati, tutti i dettagli

Calciomercato Napoli - 136 milioni di monte ingaggi. 220 di rosso nel periodo Covid, tra costi ed entrate mancate. E una quarantina quasi, anche quelli già impegnati. Dieci circa per Zizì Kvaratskhelia. Una quindicina per riscattare Anguissa. Gli altri su Mathias Oliveira. Per il quale col Getafe qualcosa ancora c’è da aggiustare.

Come riporta Francesco Modugno su Sky.it:

"Il Napoli fa i conti. E più o meno sa come vuole farli quadrare. La Champions ne porterà una cinquantina e il Maradona è tornato un tesoro di passione. Torneranno i giovani Gaetano e Zerbin. E poi gli stipendi da tagliare del 30 per cento. Malcuit, Ghoulam e Insigne via a scadenza. Ospina è ancora una riflessione. Mertens una trattativa che non è soltanto sentimento. Ci sono parametri, aspettative. C’è una consapevolezza che è nei numeri. 15 da titolare e 11 gol fatti; uno ogni 111 minuti giocati. Mertens ha convinto De Laurentiis e Spalletti sul campo. La ricchezza, o meglio l'oro, di Napoli sono sempre loro: Koulibaly, Fabiàn, Zielinski e Osimhen. Storie, esperienza, legami, prospettive e qualità. C’è di tutto. C’è il meglio del Napoli. E nessuno è incedibile.

Ma nessuno vorrebbe però perderli. Koulibaly è centrale nei pensieri di chiunque debba risistemare la difesa. Dallo United che ne offrì 108 a PSG e le altre grandi, negli anni tutte ci hanno provato. Il prezzo non è più quello di un tempo, il rendimento però sì. Chissà questa estate? Se non parte è lui il capitan futuro; già designato. Il comandante di Spalletti. Fabiàn è hombre da grandi di Spagna. Le tre che possono per permetterselo. Ma al Real c’è Ancelotti che può essere un fattore. Zielinski ha piedi per giocare dappertutto, in ogni ruolo e terre. Mica solo in Germania. Solo l’Inghilterra invece per Osimhen. Prezzo base a tre cifre e tanti zeri; e si accettano rialzi. United, Arsenal, ha provato il Newcastle; il profilo - e il valore - è Premier. E sarebbe una super plusvalenza. Tirando la linea, 200 milioni di potenziali entrate. E quindi, poi, anche di idee da spendere. Deciderà il mercato. Decideranno Spalletti e De Laurentiis dopo una classica - probabile - chiacchierata franca, faccia a faccia, su tutto quel che è stato e che dovrà essere il loro nuovo Napoli".