Da Verona - L'Hellas spinge per la doppia cessione di Simeone e Barak: spunta il prezzo

Calciomercato Napoli. Simone Antolini, giornalista de L'Arena, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Il ds del Verona è costantemente al telefono perchè deve piazzare Simeone e Barak. Ballano circa 25-30 milioni per la doppia operazione e gli scaligeri stanno spingendo per cederli perchè non rientrano nello scacchiere tattico del tecnico Cioffi. La soluzione più comoda è cederli entrambi e già da tempo c'è accordo con il Napoli, è tutto fatto ma bisogna prima capire le cessioni degli azzurri.

La preparazione del Verona prosegue sotto l'entusiasmo portato da Cioffi, anche se il mercato ha condizionato l'umore della piazza. C'è un nuovo modulo che ha cambiato quanto di buono fatto in passato, quindi c'è curiosità di capire come si andrà avanti senza Simeone, Barak e Caprari. C'è preoccupazione nell'ambiente".