Rinnovo Mertens, Il Mattino: vuole restare in azzurro alle stesse cifre, nessun passo in avanti del Napoli

Calciomercato Napoli. Il rinnovo di Dries Mertens stenta ad arrivare, non c'è ancora l'accordo con il Napoli. L'attaccante vorrebbe restare ed è intenzionato a trattare con la società di Aurelio De Laurentiis. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna de Il Mattino.

Ecco perché l'idea di lasciare Napoli non lo entusiasmi più di tanto. È vero il corteggiamento da parte del Chelsea - che proprio nell'ultima sessione di mercato ha fatto sul serio per lui - lo ha lusingato, ma se davvero dovesse arrivare l'accordo per il rinnovo con il club azzurro, Dries sarebbe al settimo cielo. A proposito, la trattativa tra il belga e il Napoli non è ancora avviatissima, visto che da parte sua si è detto disponibile a un prolungamento per altri 2 anni alle stesse cifre dell'attuale contratto (4 milioni a stagione). Ma il club azzurro ancora non ha fatto passi in avanti verso di lui per provare a trovare l'accordo, anzi. La trattativa è stata a lungo arenata, perché dopo un avvio di discorsi lo passata stagione, tutto è rimasto lì, senza fare passi in avanti. Detto questo, però, l'obiettivo di Mertens è quello di diventare protagonista in questo finale di stagione e conquistarsi anche sul campo la conferma della fiducia da parte della società e di un allenatore come Gattuso con il quale ha avuto pochissimo tempo per lavorare a causa di alcuni problemi fisici che lo tengono fermo dalla fine del 2019. A Genova domani può tornare a disposizione del tecnico ed è deciso a farsi trovare pronto anche solo per uno scorcio di partita. Anche le sirene inglesi e quell'offerta del Chelsea non accolta dal Napoli, non lo disturbano più di tanto. Lui non ha mai smesso di pensare al progetto azzurro e a quel record di gol che dista appena 3 reti: davvero pochissimo per uno con le sue qualità sotto porta.