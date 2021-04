Sky - Insigne vuole restare a Napoli, si aspetta un ultimo rinnovo importante! Tutto nelle mani di ADL, nessuna trattativa col Milan

Calciomercato Napoli - Lorenzo Insigne vuole restare a Napoli a vita! Come riportato da Sky Sport, il capitano della SSC Napoli Lorenzo Insigne ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2022 e vuole rinnovare. Secondo Sky, Insigne si aspetta l'ultimo rinnovo economicamente importante per la sua carriera.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> SSC Napoli, i tamponi dei calciatori

Insigne

Calciomercato Napoli, rinnovo Insigne: si aspetta ADL

Per questo ora la palla passa in mano a De Laurentiis per il rinnovo di Insigne con il Napoli. Tutto dipenderà dalla volontà del presidente Aurelio De Laurentiis se accontentare o meno il calciatore. Il Napoli vuole abbassare il tetto ingaggi e per questo oltre a qualche cessione importante vorrebbe ridurre anche l'ingaggio del prossimo contratto di Insigne, che però tra attaccamento alla maglia e prestazioni meriterebbe in realtà un aumento anche come premio per il suo ultimo grande contratto di carriera. Bisognerà vedere De Laurentiis fin dove vorrà spingersi per il rinnovo di Insigne. Molto dipenderà anche dalla Champions League, appuntamento a fine campionato.

De Laurentiis

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Marcelo Burlon Napoli, spuntano due nuove maglie

Calciomercato Napoli, su Insigne c'è il Milan

Intanto, nella giornata di ieri, l'agente di Insigne, ha incontrato il Milan. Ma Vincenzo Pisacane era a Casa Milan per altri suoi assistiti e non per Insigne, che però resta nel mirino rossonero. Al momento non c'è nessuna trattativa secondo Sky Sport, ma in futuro tutto potrebbe aprirsi.