Spunta un retroscena di calciomercato interessante che riguarda la società di De Laurentiis e un talento italiano. Il Napoli ha contattato l’agente di Nicolò Zaniolo, Claudio Vigorelli, come riportò la Gazzetta dello Sport l'estate scorsa, l'idea di approdare in azzurro non dispiacque affatto né al calciatore né alla sua famiglia. Ciò però non significa che Zaniolo vestirà a breve la maglia del Napoli.