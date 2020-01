Calciomercato Napoli, Repubblica: contatto o incontro a Milano oggi per chiudere Lobotka! Distanza di 2mln colmabili coi bonus

Calciomercato Napoli - Si muove e non poco Cristiano Giuntoli, impegnato su più fronti in questi giorni per regalare a Gattuso nuove pedine per il 4-3-3. La strada è tracciata e difficilmente si tornerà indietro, per questo motivo nonostante i tentativi del Celta Vigo di resistere sembra filtrare ottimismo per Lobotka.

L'edizione odierna di Repubblica su Stanislav Lobotka al Napoli scrive:

"Stan Lobotka è destinato a diventare il nuovo centrocampista del Napoli, il vertice basso chiesto da Gattuso per dare linfa al suo 4- 3- 3. Un giocatore del genere manca nell’organico e e la società azzurra ha deciso di stringere i tempi. La distanza tra il Napoli e il Celta ormai è minima: ballano due milioni colmabili attraverso i bonus. In realtà gli spagnoli hanno chiesto qualche ora di pazienza perché vogliono individuare prima il sostituto di Lobotka, per poi procedere alla cessione dello slovacco che ha già fatto la sua scelta: Napoli è in cima alla lista delle sue preferenze e la tribuna nella gara con l’Osasuna è il chiaro segnale di un addio che va soltanto ufficializzato. Oggi potrebbe essere una giornata importante: non è escluso un contatto o meglio un incontro tra Napoli e Celta Vigo, magari a Milano, per trovare la soluzione definitiva e regalare a Gattuso il rinforzo già in tempo per la trasferta di sabato contro la Lazio all’Olimpico, altro impegno durissimo per un gruppo a caccia di un risultato positivo per uscire dalla crisi e rilanciare la rimonta in chiave europea.

Un centrocampista è necessario per migliorare le rotazioni e magari riconsegnare a Fabian il suo ruolo naturale (mezzala sinistra con libertà di inserimento). Lobotka è in pole position, esiste un piano B ma è difficile che il matrimonio tra Lobotka e il Napoli possa saltare. Sono stati compiuti passi decisivi nelle ultime ore e adesso manca soltanto il sì per la firma sul contratto di quattro anni e mezzo. L’intesa sull’ingaggio già c’è: Lobotka guadagnerà 1,8 milioni di euro a stagione. Il diesse Giuntoli è concentrato sul buon esito dell’operazione che rappresenta la priorità assoluta del mercato, poi potrà dedicarsi agli altri tasselli".