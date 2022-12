Calciomercato Napoli, può arrivare uno svincolato per il dopo Lozano

Calciomercato Napoli - Bisognerà tenere banco anche con la questione legata a Hirving Lozano in vista del 2023. Non per gennaio ovviamente, piuttosto per l’estate.

Perché il messicano, in scadenza nel 2023, non sembra volersi adeguare alle nuove politiche di contenimento dei costi, situazione che spinge verso l’addio quest’estate considerando anche le prestazioni in campo non totalmente convincenti.

Mercato Napoli, occhio a un nome per il dopo Lozano

Il Napoli quindi gioca d’anticipo e si guarda già attorno alla ricerca di un profilo per la fascia destra. Come riporta Il Mattino oggi in edicola, tra i vari, c’è un profilo in particolare tenuto d’occhio: Adam Traorè, classe 96 attualmente al Wolverhampton ma in scadenza di contratto.