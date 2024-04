Calciomercato Napoli, pronto mega budget per l'estate! E piacciono 3 gioielli dell'Atalanta

Calciomercato Napoli, budget da 200 milioni di euro per la prossima estate: lo annuncia Il Mattino oggi in edicola ed è compresa ovviamente anche la cifra che verrà dalla cessione di Victor Osimhen.

Mercato Napoli, spuntano già 3 obiettivi in casa Atalanta

Un tesoro necessario per rifondare e ripartire dimenticando quest’annata buia. Nel mirino ci sarebbero anche tre gioielli dell’Atalanta: Koopmeiners, Scalvini e Hien. Ma la lista degli acquisti - riporta il quotidiano - è lunghissima, anche perché sono in tanti a offrirsi al Napoli. Fondamentale però sarà la presenza del nuovo allenatore per poter avviare concretamente qualsiasi pista di mercato.