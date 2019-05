Primavera, filtra ottimismo sul futuro di Baronio: summit fissato con la società [ESCLUSIVA]

L'ultima giornata del campionato Primavera è una formalità per il Napoli che ha conquistato la salvezza con due giornate d'anticipo. Baronio insieme ai suoi calciatori occupano il nono posto in classifica mantenendo le aspettative di inizio stagione. Gli azzurri sono riusciti anche a sognare, per alcune giornate, di poter centrare i playoff. L'obiettivo stagionale è stato sin da sempre la permanenza in Primavera 1 ed è stato ampiamente centrato. L'ottimo lavoro svolto da Baronio è stata una delle conseguenze che ha portato il Napoli ad affrontare una salvezza tranquilla.

Calciomercato Napoli, le ultime sul futuro del tecnico Primavera Baronio

Roberto Baronio ha un contratto annuale con il Napoli che scade il 30 giugno 2019, le parti devono incontrarsi per discutere sul da farsi. Il tecnico è stato capace di centrare gli obiettivi stagionali e valorizzare i calciatori presenti in rosa. Secondo quanto raccolto dalla redazione di CalcioNapoli24.it, la settimana prossima ci sarà un summit tra la società e Baronio per parlare di futuro e prossimi obiettivi stagionali. La volontà del tecnico è quella di restare in azzuro a meno di offerte eclatanti da prime squadre e di migliorare insieme. Tra la dirigenza e il tecnico ci sono rapporti cordiali e la settimana prossima si saprà di più. Il Napoli, in questi giorni, è stato impegnato con la prima squadra per programmare l'anno che verrà poi toccherà alla Primavera. Bisogna solo attendere ma ci sono tutti i presupposti per rivedere Baronio sulla panchina del Napoli.

L'agente di Baronio: "Ci sono i presupposti per restare al Napoli"

Danilo Caravello, agente di Roberto Baronio, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24Live, trasmissione televisiva in onda su CalcioNapoli24 TV (canale 296 del digitale terrestre). Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Futuro di Baronio? Credo che ci siano tutti i presupposti per restare al Napoli, almeno che il mercato non porti un'offerta di una prima squadra. Il suo futuro dipende dal mercato, se arriva una proposta interessante la si valuta. Il Napoli ha massima fiducia in lui. Roberto è stato bravo nel riuscire a combinare il risultato, perché in Italia si guarda sempre a questo, al cercare di valorizzare quei due o tre prodotti che possono essere da prima squadra".

Le parole di Baronio

Roberto Baronio, allenatore della Primavera del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il pareggio contro la Fiorentina per 2-2 allo Ianniello di Frattamaggiore. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Non sono stato ancora contattato per il prossimo anno, c’è un ottimo rapporto con la società. C'è scambio di opinioni. La settimana prossima sarò chiamato e mi sarà detto del mio futuro. C’è voglia di rimanere ma non dipende da me".

di Simone Scala

RIPRODUZIONE RISERVATA