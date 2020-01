Sky - Politano ha detto sì al Napoli, Llorente si trasferisce all'Inter: operazione da 25 milioni

Matteo Politano è l'obiettivo numero in questo momento del Napoli, il diesse Giuntoli è a Milano per chiudere la trattativa e regalare a Gattuso il terzo innesto in questa sessione di mercato.

Calciomercato Napoli. "Intanto Politano ha detto sì al Napoli. Accordo tra i due club, Napoli e Inter, prestito per 18 mesi con obbligo di riscatto. Operazione da 25 milioni di euro, con Llorente all'Inter (bloccando trasferimento di Giroud)", questo il tweet di Angelo Mangiante, giornalista di SkySport.

Ecco quanto riportato dal sito di Gianluca Di Marzio, giornalista di SkySport.

Inter e Napoli hanno raggiunto un accordo per Matteo Politano. Gli azzurri hanno trovato un accordo con il club nerazzurro per un prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto, per una cifra totale di 25 milioni di euro. Ancora da trovare l’intesa col giocatore, ma i segnali che sono arrivati nelle ultime ore vanno in direzione di una chiusura dell’affare. Nelle prossime ore, probabilmente già domani mattina, nuovi contatti tra il Napoli e gli agenti di Politano, con l’obiettivo di chiudere l’accordo. Nei discorsi con l’Inter, c’è anche l’opzione sempre più concreta di inserire nella trattativa Fernando Llorente, che si trasferirebbe in nerazzurro in prestito secco. In questo caso salterebbe di conseguenza l'operazione per Olivier Giroud, già bloccato nei giorni scorsi.