Ultimissime calciomercato Napoli. Axel Tuanzebe continua ad essere l'obiettivo numero uno per la difesa del Napoli. Il centrale di proprietà del Manchester United, in prestito all'Aston Villa, piace molto agli azzurri che lavorano per un'operazione in prestito con diritto di riscatto.

Tuanzebe

Napoli-Tuanzebe, l'alternativa è Phillips

Ecco quanto scritto da Alfredo Pedullà sulla trattativa: