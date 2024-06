Calciomercato Napoli, Pedullà: il punto su Buongiorno, Di Lorenzo e Chiesa! Azzurri avanti sulla Roma

Calciomercato Napoli, l'esperto di SportItalia Alfredo Pedullà tramite il proprio canale Youtube ha fatto il punto sulle trattative in casa SSC Napoli.

Foloronusho piace a Conte, Meret sta parlando con il Napoli. Buongiorno è da settimane il primo della lista di Antonio Conte per distacco. Difensore contiano per antonomasia: moderno, abile, scaltro, bravo tatticamente, scattante, buonissima tecnica, di prospettiva e pronto da subito. Cairo sa che Conte ha messo Buongiorno in cima alla lista e sa che c'è l'Europeo, spera in qualche sirena dall'estero specialmente in Premier. Per ora resiste. Il Napoli vuole fare di tutto per prenderlo. Prima offerta presentata di 30 milioni più 5 di bonus e una contropartita tecnica come Ostigard o Simeone. Cairo ha chiesto 45 + bonus alla prima offerta. Siamo alle prime alle prime schermaglie.

Di Lorenzo ha deciso di andare via. L'opera di persuasione di Antonio Conte al momento non ha attecchito. Vuole andare alla Juve e l'ha detto pure a Conte. Evidentemente è successo qualcosa che l'ha turbato, mi riferisco ai fischi dell'ultima partita e anche prima. Il Napoli lo valuta almeno 20 milioni, la Juventus no.

Chiesa? Vi stanno raccontando della Roma, ma oggi io la vedo complicata. Mi risulta invece che il Napoli possa andare avanti e che Conte ha esternato a Chiesa di averlo al Napoli a prescindere dal rinnovo di Kvaratskhelia. Nelle idee di Conte il tridente dovrebbe essere Chiesa, Kvaratskhelia più un attaccante