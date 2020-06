RAI, Venerato a CN24: "Osimhen guarda con simpatia al Napoli ma spera nella Premier! Il Lille punta nell'asta e chiede 80 milioni, a settembre gli azzurri possono migliorare l'offerta"

Ultime notizie mercato Napoli - Ciro Venerato, giornalista di RAI Sport, ha fatto il punto sul calciomercato del Napoli ai microfoni di Calcio Napoli 24:

"In attacco su Osimhen i dirigenti azzurri restano con i piedi per terra. La concorrenza è qualificata. Lo ha ribadito il direttore sportivo del Lille Campos ai partenopei. Il ragazzo guarda con simpatia al Napoli ma se si dovesse presentare la Premier (Arsenal e non solo ci dicono) potrebbe optare per la Gran Bretagna. Sul costo del cartellino da Castel Volturno confermano due cose: non bastano assolutamente 40 milioni di euro più Ghoulam per portarsi a casa il nuovo Mbappè, e la base d'asta parte da circa 80 miloni. Ovviamente trattabili in tempi di Covid (Icardi docet) ma il Lille spera in un'asta. Il Napoli invece, per ovvie ragioni, spera non ci sia. A settembre potrebbe avere più euro in cassa (cedendo Allan e Koulibaly) e potrebbe migliorare l'offerta, sperando che nel frattempo il presidente Lopez (in ottimi rapporti col ds Giuntoli) abbassi sensibilmente le richieste".

Proseguono dunque i lavori del Napoli per impostare la campagna acquisti in vista della sessione di calciomercato 2020. Le ultime notizie di mercato insistono sull'interesse della SSC Napoli per il talento Osimhen, ma non sarà facile centrare l'obiettivo. Pochi giorni fa anche il Corriere dello Sport su Osimhen aveva ribadito il suo gradimento per la destinazione Napoli calcio.

