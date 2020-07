CorSport - Il Napoli vuole puntellare la retroguardia: piace il jolly difensivo del Torino

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "E si continua a scrutare anche altrove, cioè in altre zone del campo, ma sempre sul fronte esterni. Lì dov’è spuntato il nome di Ola Aina per il Napoli, nazionale nigeriano (come Victor Osimhen) in forza al Toro: accelerazione, tempra e resistenza concentrati in 184 centimetri, ma soprattutto duttilità (è destro ma può disimpegnarsi al meglio su entrambe le corsie, preferibilmente la mancina). Anch’egli 23enne, è alla sua seconda stagione granata (67 presenze, un gol e 6 assist) figurando in pianta stabile fra i titolari. Insomma il jolly di peso che può far sempre comodo".