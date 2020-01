Rai - Napoli pronto ad offrire 50 mln al Sassuolo, doppio colpo Berardi-Boga: i dettagli

Calciomercato Napoli - Come riportano i colleghi della Rai con Ciro Venerato, il Napoli ha intenzione di offrire 50 milioni al Sassuolo, 30 per Berardi e 20 per Boga, rimpiazzeranno Callejon e Mertens. Nuova offerta per il rinnovo di Mertens, prendere o lasciare. Forse lascerà.

Calciomercato Napoli, in arrivo altri 2 acquisti

A gennaio dopo gli acquisti di Demme e Lobotka potrebbe arrivare un terzino dalla Grecia con Koutris e Tsimikas in pole position. Poi Politano in attacco ma prima va dismesso Llorente. No al prestito, solo a titolo definitivo. Da scartare quindi l'ipotesi Tottenham.