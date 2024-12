Calciomercato Napoli, nome nuovo per il centrocampo dalla Premier League!

Calciomercato SSC Napoli - Nome nuovo per il centrocampo, annunciato dall'esperto di mercato e direttore di TMW Niccolò Ceccarini:

"Il Napoli prosegue il suo giro d’orizzonte sul difensore centrale. Ormai il piano è chiaro. Tra l’altro a gennaio potrebbe partire anche Juan Jesus e questo renderebbe ancora più necessaria la presenza di un’alternativa importante alla coppia Rahmani-Buongiorno. Dopo aver pensato a Dragusin (il Tottenham non ha alcuna intenzione di lasciarlo partire) la società azzurra continua a tenere vive le opzioni Kiwior e Ismajli ma la ricerca è a 360 gradi e questo fa capire che ancora non è stata presa una decisione finale. Il Napoli sta vagliando tutte le opportunità possibili per consegnare a Conte il profilo giusto. È evidente che a metà stagione fare un’operazione di livello non è facile per nessuno ma l’innesto ci sarà. In prospettiva il Napoli guarda anche ad altri reparti e un giocatore monitorato è sicuramente Eze, centrocampista offensivo del Crystal Palace. il suo rendimento non è certo passato inosservato".