Da Siviglia - Milik si sente messo in discussione dal Napoli, ci pensa il Betis: contatti con l'entourage, sensazioni positive

Calciomercato Napoli - Non è di certo un momento facile per Arek Milik. La trattativa per il rinnovo contrattuale, infatti, è stata bloccata da Aurelio De Laurentiis, che ha giudicate eccessive le sue pretese economiche, con il patron che per di più ha annunciato a chiare lettere di essere alla ricerca di un bomber in grado di garantire 30 gol. L'ex Ajax, in virtù di ciò, si sente messo in discussione e per questo starebbe valutando il da farsi dal momento che ha captato i segnali poco incoraggianti che arrivano dalla società. Tutto questo, come riportato da "Estadio Deportivo", quotidiano spagnolo molto vicino alle vicende del Siviglia e del Betis, ha fatto drizzare le antenne proprio al club betico che già a gennaio si era fatto sotto in maniera importante per il polacco.

Milik Napoli

Milik, il Betis torna alla carica

Secondo quanto riportato dal quotidiano iberico, infatti, gli andalusi avrebbero sondato il terreno con l'entourage, con il quale la strada era già stata battuta a gennaio, e le prime sensazioni pare siano state positive, nonostante il Napoli che continua a ribadire che valuta il bomber 60 milioni di euro. In ogni caso, al di là di queste voci, resta il fatto che si tratta di una pista molto difficile da percorrere per il Betis visti i costi sia di ingaggio che di cartellino che sembrano essere fuori dai parametri dei biancoverdi. La loro priorità, a tal proposito, resta Borja Iglesias, centravanti in forza all'Espanyol.