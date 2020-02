Venerato a CN24: "Il Napoli proverà a fare un’ultima proposta di rinnovo a Mertens! Castagne è sempre piaciuto a Giuntoli, Hysaj ad un bivio"

Ultimissime calcio Napoli - Il giornalista ed esperto di mercato di RAI Sport Ciro Venerato è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Lecce? Liverani lo allena in maniera egregia, ha già dimostrato di saperci fare e al di là della vittoria col Torino, il Lecce l’ho visto diverse volte e ricama calcio come il Sassuolo di De Zerbi. Vedo delle somiglianze tra i due, come se fossero esponenti di una nouvelle vague di allenatori. Il Napoli non deve abbassare la guardia, s’è visto contro la Sampdoria dopo lo 0-2 nei primi 15 minuti.

Rinnovi? Sviluppi immediati non ce ne sono, ma febbraio sarà importante: il Napoli proverà a fare un’altra proposta a Mertens, per capire se ci saranno margini o se si andrà a scadenza a giugno. Sarebbe un peccato, dato che Dries ha sempre fatto la differenza in azzurro: un ultimo tentativo verrà fatto, ma in certe cose bisogna essere in due. Mertens più volte ha fatto capire che rimarrebbe volentieri, ma non aggiungendo che vorrebbe tanti soldi.

Lozano? Si sta riproponendo ciò che accadde con Vargas: De Laurentiis ha speso tanto e scalpita per capire se l’investimento è importante oppure no. Però poi sceglie Gattuso, che non lo ritiene un titolare, perciò il problema è di De Laurentiis e non dell’allenatore che lo ha ereditato dalla vecchia gestione. Magari Lozano è davvero un crack, ma è stato utilizzato male: sa dribblare, ma non credo valga i cinquanta milioni spesi. Sarebbe giusto dargli una chance la prossima stagione, in modo da dargli una possibilità, altrimenti darlo in prestito in Italia per ritrovarsi. A meno che Ancelotti non si informi pure su di lui per l’Everton, dopo aver chiesto di Allan e Zielinski.