RAI, Venerato: "Mannsverk seguito da Giuntoli, costa 500mila euro. Marino? Non tornerà a Napoli"

Ultime calciomercato Napoli. Ciro Venerato, esperto di mercato della Rai, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli:

Calciomercato Napoli, le ultime su Mannsverk e Marino

"Giuntoli sta lavorando concretamente per portare al Napoli, Sivert Mannsverk. Ha 18 anni, è un talento norvegese. Mi dicono un gran bene di questo ragazzo, ha grandi qualità tecniche e il club azzurro sta lavorando per portarlo alla corte del prossimo allenatore azzurro. Ci sta lavorando un agente norvegese con un intermediario italiano, il ragazzo costa circa cinquecentomila euro, è molto forte. Gioca a centrocampo in più ruoli, staremo a vedere come andrà a finire".

Sui rumors di un ritorno di Pierpaolo Marino: "Lui andava bene all'inizio, quando De Laurentiis era inesperto, ma adesso sarebbe una figura dirigenziale molto ingombrante per il Napoli, per cui confermo che non arriverà in azzurro".