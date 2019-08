Il Mattino - Lozano-Napoli, si continua a trattare con il PSV: ultimi dettagli per il sì definitivo

Calciomercato Napoli - In campo solo nella ripresa nella sfida di Europa League vinta 1-0 contro l'Haugesund: 32 minuti in campo per Hirving Lozano, lasciato in panchina da Van Bommel nella partita d'esordio di Eredivise contro il Twente.

Mercato SSC Napoli - Per Lozano si continua a trattare

La SSC Napoli continua a trattare per il giocatore con il PSV: la richiesta degli olandesi è di 42 milioni di euro. Passi in avanti importanti per il sì del messicano, ultimissimi dettagli da mettere a punto. Trattativa calda, restano da risolvere alcune piccolezze relative ai diritti d'immagine.