Lobotka-Napoli, Gazzetta: oggi possibile colloquio Giuntoli-Celta per stringere i tempi dell’operazione

Calciomercato Napoli. Nella serata di ieri dopo Napoli-Inter 1-3 l'allenatore azzurro Gennaro Gattuso si è soffermato sulla poca attenzione evidenziata dai suoi:

«Abbiamo tanta qualità, ma dobbiamo essere più attenti, non riusciamo ancora a capire quando il pericolo si avvicina. Abbiamo subito tre gol, per altrettanti scivoloni. Dobbiamo essere più avvelenati e più attenti, se pensiamo sempre alla sfortuna, non va bene. Siamo una squadra di qualità, ma questa qualità non ci sta aiutando a vincere»