Calciomercato Napoli, fissato il prezzo del sostituto di Hysaj: "Datemi 25 milioni e lo vendo!"

Calciomercato Napoli - La SSC Napoli di Aurelio De Laurentiis è pronta per essere rinfrozata in vista della prossima stagione. Il presidente e Cristiano Giuntoli, direttore sportivo della società partenopea, sono al lavoro per sostituire alcuni membri della rosa azzurra e regalare nuovi innesti a Carlo Ancelotti.

"Lazzari? De Laurentiis non ci ha dato nulla, noi li abbiamo chiesti, ma non solo a lui. Quanto vale? I soldi si chiedono quando ci sono delle trattative vere, ma 20-25 milioni ne vale, soprattutto se la Juve valuta uno come Cancelo 60 milioni".

Queste le parole di Simone Colombarini, presidente della SPAL, ai microfoni di Radio CRC. Il patron del club di Ferrara ha parlato dell'interessamento della SSC Napoli per il proprio tesserato dopo i rumors di mercato delle ultime settimane.

Mercato Napoli - Trovato il sostituto di Hysaj: tutto su Manuel Lazzari

Tutto sembrerebbe portare ad un probabile matrimonio tra la SSC Napoli e Manuel Lazzari. Il difensore della SPAL è da mesi nei radar dei partenopei. Anche il Torino starebbe spingendo per arrivare a Lazzari puntando sulla carta Bonifazi che piace agli emiliani. Sul giocatore c'è da tempo anche la Lazio di Lotito.

