Tmw - La Lazio pensa ad Ospina per sostituire Strakosha: biancocelesti in pole, ma dipende da Sarri

Notizie Napoli calcio. Porte girevoli in casa Lazio, che potrebbe cambiare addirittura due portieri la prossima stagione. Strakosha è in scadenza e difficilmente rinnoverà, mentre Reina può vantare il rinnovo di un ulteriore anno in caso di approdo alle coppe europee. Per questo motivo, scrivono su TMW, i biancocelesti starebbero pensando a David Ospina in scadenza con il Napoli:

Ospina

Lazio su Ospina, le ultime

Ecco quanto riportato su TMW: