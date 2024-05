Calciomercato Napoli, entourage Gudmundsson: "Tutto vero, confermo l'interesse concreto"

Calciomercato Napoli, obiettivo Gudmundsson per l'attacco. Come forma anche di garanzia e rassicurazione per il nuovo allenatore e il progetto tecnico che verrà, il club azzurro punta una delle rivelazioni di questo campionato e talento seguito già in estate prima di virare poi su Jesper Lindstrom. Ora si ritenta l'assalto anche se sarà più complicato, considerando i numeri di questa stagione e le attenzioni che ha inevitabilmente attirato in Italia e non solo.

Mercato Napoli, agente di Gudmundsson conferma l'interesse

Nel frattempo arriva una conferma autorevole per quanto riguarda l'interesse della SSC Napoli: direttamente quella dell'agente. "E' vero, confermo l'interesse concreto del Napoli", ha infatti annunciato l'entourage ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli come riportato dall'emittente attraverso i propri canali social. Non si è è andati oltre ma quanto detto, in poche semplici parole, è già importantissimo.