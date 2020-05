Le Parisien - Koulibaly non andrà al PSG, per il difensore futuro in Premier League: la valutazione del Napoli spaventa i parigini

Ultime calciomercato Napoli. Il futuro di Kalidou Koulibaly appare sempre più lontano da Napoli: il centrale senegalese è uno dei pezzi pregiati del club di De Laurentiis e potrebbe essere sacrificato la prossima estate per fare cassa (soprattutto in caso di mancato approdo in Champions League).

Kalidou Koulibaly

Mercato Napoli, le ultime su Koulibaly

Come riportato da Le Parisien, tuttavia, il suo destino non sarà al PSG: nonostante il difensore piaccia al club francese, ad oggi sono maggiori le possibilità di approdo in Premier League, dove il Manchester United continua a dirsi interessato. Per i colleghi transaplini sua valutazione oscilla tra i 50 ed i 70 milioni di euro, cifra ritenuta troppo alta dalla dirigenza del PSG: nonostante i buoni rapporti tra le società, e la volontà del ragazzo che ha acquistato un lussuoso appartamento con vista sulla Torre Eiffel, al momento è difficile ipotizzare che l'affare possa chiudersi.