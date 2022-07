Dalla Spagna - Barcellona-Koulibaly, interesse raffreddato nonostante il gradimento di Xavi

Calciomercato Napoli. Il futuro di Koulibaly con il Napoli resta in bilico. Il centrale senegalese è in scadenza nel 2023 ed il club di De Laurentiis, qualora non si trovasse accordo per il rinnovo, sarebbe pronto a venderlo per 40 milioni per non perderlo a zero la prossima stagione.

Koulibaly

Koulibaly, Barcellona si defila

Sul giocatore c'è da tempo anche il Barcellona (oltre a Juventus e Chelsea), ma a quanto pare i blaugrana si sarebbero tirati fuori dalla corsa. I problemi economici sono in via di risoluzione, ma la cifra fatta da De Laurentiis appare comunque troppo alta per un giocatore in scadenza. Per questo motivo, riportano su Sport.es, nonostante il gradimenti di Xavi per il centrale azzurro, i catalani preferiscono affondare il colpo per Koundè del Siviglia.