Napoli-Koopmeiners, Il Mattino: c'è già la bozza d'accordo con l'entourage! La strategia con l'AZ

Calcio mercato Napoli. L'edizione odierna de Il Mattino parla dell'interessamento per il fortissimo centrocampista olandese Teun Koopmeiners.

L'AZ vuole 20 milioni per l'olandese, la SSC Napoli - secondo quanto riferisce il quotidiano - ha preso tempo con gli intermediari, forte anche dell'incapacità dell'Atalanta di chiudere l'operazione. Con l'entourage del calciatore chiosa Il Mattino, c'è già una bozza d'accordo: 2 milioni a stagione.

Lo scorso febbraio l'agente del giocatore, Bart Baving, ai microfoni di minutidirecupero.it aveva presentato il suo assistito

"A mio avviso uno come lui può giocare in tutti i campionati. Innanzitutto parliamo di un playmaker, nel vero senso della parola, e un playmaker serve a ogni squadra. Le sue capacità nell’impostazione di gioco sono pazzesche e quelle possono fare comodo a tutti, indipendentemente dal tipo di calcio e di campionato. L’Italia gli piace moltissimo, sia dal punto di vista del campionato che del paese. Adora la cucina italiana e spesso ha fatto le vacanze lì da voi. Lì è stato al mare, ma ha anche visitato Roma, Firenze e Venezia. Conosce persino qualche parola in italiano. In ogni caso si tratta di un giocatore che può ricoprire praticamente tutte le posizioni del centrocampo a prescindere da quale sia il sistema di gioco, inoltre è un leader vero, uno di quelli che servono a ogni squadra. Dunque non mi meraviglia che lo cerchino quelle più importanti, voglio dire, non faccio fatica a immaginare il perché… Gli piace è avere il controllo del centrocampo, sia in termini di regia che di interdizione, e questa è la sua caratteristica principale: cerca costantemente il controllo, e poi gli piace rendersi utile, provando a fare tutto ciò che serve alla sua squadra”.