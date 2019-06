Da Bologna - Mihajlovic vuole una punta, Roberto Inglese il primo della lista: il Napoli spara altissimo per lui! Si valutano le alternative

Calciomercato Napoli - Sono ore frenetiche di mercato per il direttore sportivo della SSC Napoli Cristiano Giuntoli, al lavoro per puntellare la rosa da regalare a Carlo Ancelotti in vista della prossima stagione. Ovviamente, però, l'attenzione va spostata anche sul capitolo cessioni ed a tal proposito uno dei nomi che potrebbero portare più soldi nelle casse del club è certamente quello di Roberto Inglese. E proprio a proposito dell'ex Chievo Verona sono da registrare delle novità riportate dal Corriere della Sera, nella sua edizione di Bologna.

Mercato Napoli, Inglese primo obiettivo del Bologna

Mihajlovic, tecnico del Bologna, ha chiesto alla dirigenza felsinea una prima punta ed il primo dlela lista continua ad essere Roberto Inglese. Il napoli, però, da parte sua, chiede 30 milioni per lasciar partire il suo bomber ma pare che possano esserci nel prossimo futuro margini per lavorare tanto sulla cifra quanto sulle modalità di trasferimento. L'alternativa più concreta porta a Simone Zaza, ma occhio anche alle posizioni di Ljajic e di Defrel, senza poi dimenticare Simone Edera e Kouamè, a lungo seguito anche dallo stesso Napoli.

