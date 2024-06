Calciomercato Napoli, il Chelsea molla Osimhen? Gli inglesi spingono per un obiettivo azzurro

Calciomercato Napoli. Il Chelsea potrebbe aver abbandonato la pista Victor Osimhen per l'attacco. Il club inglese, infatti, pare intenzionato a stringere per Jonathan David, attaccante del Lille, che è stato spesso accostato al Napoli negli ultimi mesi.

David Ornstein, corrispondente de The Athletic e massimo esperto del mercato inglese ne ha parlato con un tweet sul suo profilo X:

"Il Chelsea mantiene i contatti con i rappresentanti dell'attaccante del Lille Jonathan David su un potenziale trasferimento estivo. Il 24enne è in alto tra le diverse opzioni del Chelsea, in più ha il contratto in scadenza nel 2025, quindi la commissione probabilmente sarà ragionevole. Ancora nessun approccio al Lille ma ci sono buone relazioni tra i club".