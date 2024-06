Calciomercato Napoli: idea Valeri per la fascia. Il mancino è in scadenza di contratto, la situazione | ESCLUSIVA

Il Napoli vuole cedere Mario Rui. A rivelare questa situazione di mercato è stato l'agente del calciatore portoghese, Mario Giuffredi, qualche giorno fa: "I contratti lasciano il tempo che trovano. perché altrimenti io dovrei dire che Mario Rui ha altri due anni di contratto e il Napoli mi ha chiesto di portarlo via. Allora dovrei dire: no, Mario Rui resta altri due anni qui. Quindi, non vale per l'una, non vale per l'altra. I contratti si fanno ma poi ci sono delle dinamiche che ti portano a prendere anche altre strade. Fare un contratto non vuol dire prendere un ergastolo. Fare un contratto significa prendersi un impegno: un impegno che può anche andare in direzione diverse. Poi ho imparato una cosa nel calcio ho imparato una cosa: mai tenere i calciatori contro voglia. E l'anno scorso ne è stato l'esempio del mio pensiero".

Calciomercato Napoli - In attesa di capire gli sviluppi futuri sulla possibile cessione di Mario Rui, il Napoli si sta comunque già muovendo per cercare un mancino in grado di poter garantire dinamismo e buona spinta offensiva. C'è l'idea Emanuele Valeri per la corsia mancina. Il calciatore andrà in scadenza il prossimo 30 giugno ed il trasferimento alla Lazio, come confermato poco tempo fa dal suo agente, è saltato. Valeri può giocare sia da terzino che da esterno a tutta fascia. E' un classe 1998. Sul ragazzo ci sono anche le attenzioni di altri tre club del nostro campionato come Genoa, Udinese e Torino. Valeri andrebbe a posizionarsi alle spalle di Olivera e non partirebbe titolare. Vedremo se questa idea last minute si trasformerà in una vera e propria trattativa oppure no.

