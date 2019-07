Sky - L'Inter spinge per Lukaku e Dzeko, Juve avanti al Napoli da mesi per Icardi! Sfida con Milan e Roma per Veretout e Bennacer

Calciomercato Napoli le ultimissime oggi - Le ultime notizie di mercato che riguardano il calcio Napoli. Sky Sport fa il punto della situazione sul calciomercato Napoli. Possibile novità su Icardi, Lukaku, Dzeko, Higuain, Veretout e Bennacer e le trattative intrecciate di calciomercato con i club di Juve, Inter, Milan e Roma. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

Mercato Juve - "I contatti tra la Juventus e Icardi vanno avanti da tanto tempo, a Ibiza non è accaduto nulla di nuovo con Wanda Nara. L'affare resta possibile e può convenire a tutti. Dybala non rientra nel piano Icardi, Dybala è uno dei punti fermi di Sarri".

Inter news - "L'Inter continua a lavorare su Lukaku e Dzeko a prescindere dalla cessione di Icardi. L'Inter partirà per il ritiro con solo Politano in attacco, perché Icardi non rientra nei piani e Lautaro Martinez è stato impegnato nella Coppa America".

Mercato Roma calcio - "Intanto resta attiva il mercato Roma, il ds Petrachi vuole che Dzeko resti e puntare anche sull'acquisto di Gonzalo Higuain".

Mercato Napoli ultimissime - "Su Veretout ci sono Napoli, Milan, Roma e Lione che ha offerto circa 25 milioni, ma il calciatore vuole restare in Serie A. Roma in netto vantaggio sulle altre".

Milan news - "Milan molla Veretout e si fionda su Bennacer, il calciatore è vicinissimo ed era finito anche nel mirino di Napoli e Fiorentina".