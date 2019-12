Calciomercato Napoli. Il futuro di Zlatan Ibrahimovic resta un rebus da risolvere, il calciatore dopo l'esperienza negli Stati Uniti vorrebbe tornare in Serie A. Lo svedese è corteggiato da Milan e Napoli ma la decisione non è ancora arrivata. Pare che sia molto tentato dalla possibile esperienza in azzurro, la moglie invece spinge per Milano. Lo riporta Gianluca Di Marzio, giornalista di SkySport.