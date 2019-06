Calciomercato Napoli, non solo James e Manolas, Giuntoli vuole chiudere per terzino e mediano: tutti i candidati a vestire la maglia del Napoli

Calciomercato Napoli - Come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, sono tre i nomi per rinforzare la fascia sinistra difensiva:

Calciomercato Napoli, Giuntoli a lavoro

"Il Napoli cerca anche un terzino sinistro e un centrocampista. Ci riproverà col belga Castagne dell’Atalanta, resta interessato a Toljan del Borussia Dortmund e a Fares della Spal.

A centrocampo il gioiellino che non è mai uscito dai radar è Eljif Elmas del Fenerbahce, vent’anni a settembre ed una spiccata sensibilità nel piede destro, mentre per Almendra del Boca Juniors, più piccolo di un anno, servirà pazienza e potrebbe anche non bastare.

In alternativa sondati Seri del Fulham, Bennacer dell’Empoli e il solito Veretout, col quale c’è da tempo accordo ma, oggi, destinato altrove dato che il Napoli non ha mai accelerato con la Fiorentina per chiudere.