Il Mattino - Ghoulam continua a rifiutare ogni proposta che arriva da Mendes, il Napoli pensa a tre nomi: ADL vuole dare a Gattuso un terzino sinistro puro

Calciomercato Napoli - Ghoulam potrebbe lasciare Napoli in questa sessione di mercato. Tanti problemi difensivi del Napoli in questa stagione, in particolare per quel che riguarda la corsia mancina. Ghoulam continua a rifiutare qualsiasi offerta portata dal suo agente Mendes, intant, come riporta Il Mattino il Napoli è a lavoro per trovare il sostituto: Tsimikas, Koutris o Giannoulis.

Mercato Napoli: Ghoulam in uscita, il sostituto è in Grecia