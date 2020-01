Repubblica - Ghoulam vorrebbe tornare in Francia, il Napoli punta su Tsimikas per sostituirlo

Calciomercato Napoli. Tanto lavoro per Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, tra acquisti e cessioni. Il diesse azzurro ha già sfornato due colpi per il 4-3-3 di Gattuso e non sembrerebbe finire qui. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna de La Repubblica.

La situazione Ghoulam, ad esempio, potrebbe infiammarsi presto. Il terzino sta pensando seriamente alla cessione per rilanciarsi altrove. Gli piacerebbe ritornare in Francia, il campionato che lo ha lanciato. Il Napoli è disponibile a trattare la cessione e quindi poi penserebbe al sostituto. Kostas Tsimikas ha le caratteristiche giuste. Il 23enne dell’Olympiakos rappresenterebbe una miscela interessante. L’entourage ha già confermato l’interessamento e naturalmente sarebbe ben contento di approfondire il discorso con il Napoli.