Vertice mercato Gattuso-Giuntoli: Ringhio frena Ibrahimovic, per gli equilibri! Assalto a Torreira, novità Hysaj-Ghoulam

Calciomercato Napoli - Secondo l'edizione odierna de Il Mattino il direttore sportivo Ssc Napoli Giuntoli e il neo allenatore Rino Gattuso sembrano inseparabili: ieri altro vertice per decidere anche a chi rinunciare a gennaio.

Se arrivano proposte per Hysaj, l’albanese potrebbe partire. Per il resto, il Napoli punta Torreira dell’Arsenal, e lo fa con decisione: il club azzurro ipotizza il prestito con riscatto a giugno. Berge e Soumaré le alternative. Ma piace anche Paredes ma cartellino e stipendio sono molto elevati. Ed è vero che si cerca un terzino sinistro, ma il recupero di Ghoulam non sembra una chimera dopo gli ultimi consulti specialistici. Ed è stato Gattuso a frenare per primo su Ibrahimovic, anche per gli attuali equilibri.