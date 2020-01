Calciomercato Napoli. Tanto lavoro per Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, tra acquisti e cessioni. Il diesse azzurro ha già sfornato due colpi per il 4-3-3 di Gattuso e non sembrerebbe finire qui. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna de La Repubblica.

Mertens è ancora in Belgio per il fastidio agli adduttori ed è atteso domani. Dovrebbe restare fino a giugno, ma tutto può ancora succedere.