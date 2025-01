Calciomercato Napoli, si complicano due alternative valutate dal club azzurro in caso di fama nera per Alejandro Garnacho e Karim Adeyemi. Lo svela Il Mattino oggi in edicola.

Calciomercato Napoli, doppia frenata

“Quindi, le altre piste portano a Bologna che, però, non vuole sedersi per trattare la cessione di Ndoye neppure in cambio di Ngonge e Zaccagni che, pur avendo avuto la tentazione, alla fine preferisce arrivare fino a fine stagione con la Lazio”, si legge infatti sul quotidiano.