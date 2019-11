Marca, Olcina a CN24: "Fabian-Real Madrid? James possibile pedina di scambio. Callejon verso la Cina"

Calciomercato Napoli. Pipe Olcina, giornalista del Marca, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Live, trasmissione televisiva in onda su CalcioNapoli24 TV (canale 296 del digitale terrestre). Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Fabian Ruiz ha già scelto il Napoli anni fa rispetto a Real Madrid e Barcellona. Il calciatore ha preferito la piazza napoletana per il migliore percorso di crescita. Non è detto che non pensa ancora a questo. Quindi andiamoci piano, il suo futuro dipenderà da lui. Infatti sono ni atto le contrattazioni per il rinnovo".

"James Rodriguez? Insieme a Isco potrebbe fungere da pedina di scambio per agevolare l'affare Fabian nella prossima sessione di mercato".

"Callejon? Si sono spenti i rumors legati a un passaggio in Spagna. Si era parlato di Siviglia e Atletico Madrid ma se ne parla di meno. C'è la possibilità di vedere questo calciatore in Cina".