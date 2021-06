Da Torino - Napoli su Demiral! Per Spalletti è il sostituto ideale di Koulibaly

Calciomercato Napoli - Demiral a Napoli come sostituto di Koulibaly? Luca Fausto Momblano, giornalista di Telelombardia e Top Planet, è una delle voci più autorevoli che ruotano intorno al mondo Juventus. Intanto, proprio al riguardo delle ultime notizie in casa Juve, il difensore turco classe 1998 Merih Demiral vuole la cessione in estate perché non ha trovato il giusto minutaggio alla Juventus, c'è anche il Napoli.

Demiral Juventus

Calciomercato Napoli, Demiral nel mirino

Infatti, come svelato da Torino, con Luca Fausto Momblano, il Napoli è su Demiral! Secondo il collega Demiral è finito nel mirino del Napoli e Spalletti lo ritiene il sostituto ideale di Koulibaly che è in uscita. Il calciatore chiede la cessione alla Juve, ma prima dovrà affrontare gli Europei con la Turchia dove ha ricevuto la convocazione. La valutazione che i bianconeri fanno di lui è di circa 25 milioni di euro.