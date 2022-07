Tmw - Altro che Napoli, Cristiano Ronaldo ha scelto il suo nuovo club! Anche Dybala interessato?

Calciomercato Napoli. Il futuro di Cristiano Ronaldo è sempre più vicino ad essere deciso: l'asso portoghese, accostato fantasiosamente anche al Napoli, vuole lasciare il Manchester United e punta ad un club che partecipi alla prossima Champions League.

Cristiano Ronaldo

Calciomercato Napoli, Ronaldo e Dybala trovano squadra?

Secondo Tmw, tra le tante squadre interessate, Cristiano Ronaldo ne ha messa una al primo posto: si tratta del Bayern Monaco. Nonostante le smentite di rito della società bavarese, la trattativa va avanti ed assomiglia sempre di più ad un intrigo internazionale. Il centro di tutto è Lewandowski: il centravanti polacco vuole il Barcellona e per questo motivo Jorge Medes, agente di Ronaldo, è stato a cena con i vertici spagnoli per cercare un punto di incontro e far partire il domino degli attaccanti: Ronaldo sogna il Bayern Monaco, Lewandowski il Barcellona ed il Manchester United ripiega su Dybala? La fine del cerchio potrebbe essere vicina.