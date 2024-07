Calciomercato Napoli, Conte sorride: a Dimaro ci saranno due volti nuovi

Calciomercato Napoli - Sta per nascere il Napoli di Antonio Conte. E’ atteso per domani a Castel Volturno, infatti, il raduno azzurro che in genere precede la partenza per il ritiro di Dimaro: due giorni di test ed esami prima di volare in Trentino dove ci saranno dieci giorni la cui parola d’ordine sarà lavoro.

Calciomercato Napoli, volti nuovi a Dimaro

Mancheranno in tanti nella Val di Sole: Meret, Di Lorenzo, Raspadori, Folorunsho, Kvaratskhelia, Lobotka e Mathias Olivera. In cambio però ci saranno due volti nuovi: Rafa Marin e Leonardo Spinazzola, attesi oggi a Villa Stuart per le visite mediche. Per lo spagnolo il Real Madrid alla fine ha mantenuto il diritto di ricopra esercitabile dopo almeno due anni come conferma La Repubblica oggi in edicola, mentre l’esterno ex Roma arriva come noto da svincolato.