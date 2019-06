ADL-Mendes, Tuttosport svela: colloquio alla Filmauro per Diego Costa e James Rodriguez

Calciomercato Napoli - Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli sono al lavoro per rinforzare la rosa in vista del prossimo anno. Vendere prima per poi continuare a comprare è il diktat della società partenopea: bisogna recuperare risorse economiche prima di gettarsi a capofitto sul pezzo da novanta richiesto da Carlo Ancelotti per l'attacco. Giovedì scorso, negli uffici della Filmauro, il presidente partenopeo ha avuto un colloquio con Jorge Mendes, a cui era presente anche il presidente Vieira del Benfica, per parlare di Diego Costa in primis e di James Rodriguez.

Mercato Napoli, ADL chiede informazioni per Diego Costa e James Rodriguez

L'attaccante dell'Atletico Madrid guadagna 10 milioni di euro a stagione ed ha un contratto in scadenza nel 2021. Il patron della SSC Napoli ha chiesto margini di trattativa per il suo cartellino e per quello di James Rodriguez. Il colombiano guadagna 6.5 milioni di euro netti a stagione, per strapparlo via al Bayern Monaco servono 65 milioni di euro. Operazioni complesse, bisogna prima fare cassa.