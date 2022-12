Si tratta solo di aspettare firma e annuncio, null’altro, per vedere Bartosz Bereszynski con la maglia del Napoli. Lo annuncia l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

"L’accordo con la Sampdoria è già stato raggiunto e coinvolgerà anche Zanoli, in prestito da Stankovic, e Contini, di rientro a casa. Il triplo affare è stato impostato in tempi rapidi e inaugurerà un mercato in cui De Laurentiis e Giuntoli correranno già verso l’estate"