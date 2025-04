Calciomercato Napoli, chi (a oggi) resta e chi va via: 10 certezze, 10 dubbi e 3 addii (quasi) certi

Un occhio al presente per la corsa scudetto con l'Inter, un altro al futuro per il Napoli che verrà. Ci sarà tantissimo lavoro da fare il prossimo anno col ritorno in Champions League e il club, soprattutto dopo quanto accaduto a gennaio, si sta già muovendo in anticipo per i prossimi mesi come dimostra il primo acquisto estivo della SSC Napoli e l'annuncio sul ritiro di Dimaro.

Ecco perché, parallelamente a settimane fondamentali per decretare le sorti di questa stagione dove il Napoli ha solo da guadagnare e nulla da perdere considerando le premesse di inizio campionato, si gettano le basi anche per il domani.

Come? Programmando acquisti, cessioni e valutando situazioni attualmente in stand-by. E come ogni volta tracciando una linea partendo da chi è già in azzurro, valutando caso per caso in ogni ruolo.

Antonio Conte avrà già le idee chiarissime, del resto è già dal mese di dicembre che il tecnico ha avvertito Aurelio De Laurentiis per quanto riguarda la rosa: "Se dovessimo tornare in Champions, a oggi siamo pochi". E sono pure diminuiti successivamente considerando la cessione di Kvaratskhelia e mancati acquisti per il futuro a gennaio.

C'è un solo enorme dubbio a oggi: sarà Antonio Conte l'allenatore del Napoli? Un dubbio viene eccome dopo le dichiarazioni raggelanti prima di Monza-Napoli, anche se ha poi parzialmente gettato acqua sul fuoco dopo la gara di ieri. In ogni caso è chiaro che qualsiasi discorso legato al calciomercato estivo e al futuro dei giocatori attualmente sotto contratto passa dalla figura in panchina. Cambia tutto con Conte o qualcun altro in panchina.

Calciomercato Napoli, le certezze della prossima stagione

Quali potrebbero essere, a oggi, i nomi certi per il futuro del Napoli? Il primo - salvo clamorosi colpi di scena - potrebbe essere paradossalmente il meno certo allo stato attuale poiché non ha ancora il nuovo contratto: ovvero Alex Meret, in scadenza proprio a giugno, ma per un rinnovo ormai pronto ad essere annunciato.

Tra le certezze c'è il capitano Giovanni Di Lorenzo dopo la scorsa estate tormentata, così come Amin Rrahmani e Alessandro Buongiorno. Zero dubbi su Mathias Olivera che ha anche rinnovato fino al 2030.

In mediana, al momento, le uniche certezze sono gli scozzesi pazzi di questa esperienza napoletana: Scott McTominay e Billy Gilmour. Per il resto possibile ristrutturazione totale dopo anni.

In attacco Matteo Politano ha aperto alla possibilità di chiudere di carriera nel Napoli e, chissà, magari potrebbe davvero andare così. David Neres anche ci sarà nel nuovo Napoli, ma rioccupando sicuramente il ruolo di jolly spacca partite che aveva prima dell'addio di Kvara.

E da questo punto di vista anche Romelu Lukaku rientra giocoforza nei progetti della prossima stagione (vedi investimento, ingaggio e contratto) indipendentemente da eventuali decisioni di Conte. Tuttavia anche qui l'annata ha dimostrato che servirà un alter-ego di spessore: da solo non sarà sufficiente, soprattutto con tre competizioni.

Mercato Napoli, tutti i nomi in bilico a oggi

E tutti gli altri non citati? In bilico, per una vera e propria possibile rivoluzione. Logicamente non tutti saluteranno, ma buona parte potrebbe. Come Simone Scuffet alla scadenza del prestito se non dovesse essere rinnovato nuovamente e lo stesso Nikita Contini voglioso di giocare.

Pasquale Mazzocchi resterebbe a vita in azzurro, ma i piani della dirigenza potrebbero essere altri per alzare l'asticella nel ruolo. Punto interrogativo, inevitabile, anche su Leonardo Spinazzola. Lo stesso vale per Juan Jesus, mentre per Rafa Marin ci sarà probabilmente un prestito altrove.

A centrocampo due nomi pesanti potrebbero essere in bilico: uno è Frank Anguissa che sembrerebbe tentato, anche per motivi di famiglia, di porre fine alla sua straordinaria esperienza napoletana.

Situazione simile per Stanislav Lobotka, tentato la scorsa estate dal Barcellona, e che sembrerebbe da un po' disposto a confrontarsi in un'altra realtà. Un "chissà" vale anche per Philip Billing: pesantissimo il suo gol all'Inter, ma a oggi non è certezza di riscatto. Prestito per Luis Hasa.

In attacco è Giacomo Raspadori è la grande incognita. Ha legittime ambizioni che potrebbero essersi acuite nelle gare col 3-5-2 dove ha dimostrato quanto può essere determinante.

4 giocatori del Napoli prossimi all'addio

Per il resto sembrerebbero esserci già alcuni nomi certi di addio a oggi, specialmente con Conte ancora alla guida: Cyril Ngonge è uno di questi. Sfiduciato prima in estate e poi a gennaio dove è rimasto solo perché non si è riusciti a piazzarlo, in estate sicuramente si troverà una destinazione tranne nuovi programmi a oggi altamente improbabili.

Stesso destino sembra tracciato per un Giovanni Simeone che sembra aver dato tutto per la causa causa. Specialmente considerando poi la citata necessità di un bomber davanti che possa alternarsi con Lukaku.

Infine sempre in attacco sembrerebbe esserci un altro addio certo: quello di Noah Okafor. Impensabile un riscatto a 25 milioni di euro. Rinnovo del prestito? È una timida possibilità, ma appare comunque residua considerando che un Napoli che in estate avrà molto più tempo e lucidità per individuare il profilo adatto. Giocatori pronti da subito. Errare è umano, perseverare sarebbe diabolico.

di Pasquale Edivaldo Cacciola

©RIPRODUZIONE RISERVATA