Sky - Napoli alla ricerca di un terzo attaccante, possibile la cessione di Milik: le ultime

Calciomercato Napoli. Il giornalista Gianluca Di Marzio è intervenuto ai microfoni di SkySport24 per alcune notizie di calciomercato. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Che ceda Milik è probabile, che prenda Belotti non lo so. Il Napoli in attacco può darsi che, con l’arrivo di Petagna e il rinnovo di Mertens, stia cercando un terzo attaccante e si prepari alla cessione di Milik di fronte a un’offerta importante. Inoltre non si è trovato l’accordo per il rinnovo con Milik".