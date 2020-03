Dall'Uruguay - Cavani primo obiettivo del Boca Juniors, l'attaccante vuole restare in Europa

Calciomercato Napoli - Cavani Napoli. L'attaccante uruguaiano del PSG è in scadenza di contratto a fine stagione. Al momento il calcio resta fermo per l'emergenza coronavirus, ma non il calcio mercato. L'attaccante in scadenza di contratto rappresenta l'occasione giusta per tantissimi club. Su di lui potrebbe ritornare il Napoli, ma pare che ci sia il Boca Juniors fortemente interessato al suo acquisto.

Notizie Napoli calcio, Cavani vuole restare in Europa

Come riportato dal noto portale uruguaiano Ovacion, c'è il Boca Juniors che vuole piazzare il grande colpo in attacco per la prossima stagione. L'obiettivo numero uno pare sia proprio Edinson Cavani, appena rientrato in patria per stare vicino la famiglia. Secondo quanto riportato dal portale uruguaiano 'Ovacion', il Matador si andrebbe ad aggiungere a Carlos Tevez e Mauro Zarate. La volontà del calciatore è chiara, aspettare l'offerta migliore nei prossimi mesi, ma Cavani, che sarà svincolato a partire dal 30 giugno ha ancora voglia di continuare la propria carriera in Europa. A gennaio è saltato l'acquisto all'Atletico Madrid, che in queste ultime settimane ha puntato Milik dal Napoli.